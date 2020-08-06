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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:51

"Севилья" и "Байер" вышли в четвертьфинал Лиги Европы

"Севилья" и "Байер" вышли в четвертьфинал Лиги Европы
Фото: epa/vostock-photo

Москва. 6 августа. INTERFAX.RU - Испанская "Севилья" и немецкий "Байер" завоевали путевки в 1/4 финала Лиги Европы УЕФА.

В матче 1/8 финала "Севилья" в немецком Дуйсбурге со счетом 2:0 обыграла итальянскую "Рому". На 21-й минуте гол провел Серхио Регилон, на 44-й – Юссеф Эн-Несири.

"Рома" доигрывала матч в меньшинстве, которое, впрочем, носило формальный характер: на десятой компенсированной ко второму минуте в ее составе был удален Джанлука Манчини.

Из-за пандемии коронавируса команды не смогли сыграть первый матч 1/8 финала в марте, поэтому противостояние в этой паре организаторы турнира решили ограничить одной встречей и на нейтральном поле.

"Байер" в ответном матче на своем поле победил соперников из шотландского "Рейнджерс" – 1:0. Автором гола на 51-й минуте стал Мусса Диаби. Результат первого матча, прошедшего в марте на поле "Рейнджерс", - 3:1 в пользу "Байера".

футбол Лига Европы УЕФА

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