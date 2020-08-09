Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:31

Ферстаппен выиграл Гран-при 70-летия "Формулы-1"

Россиянин Квят финишировал десятым

Ферстаппен выиграл Гран-при 70-летия "Формулы-1"
Макс Ферстаппен празднует свою победу в Гран-при 70-летия "Формулы-1"
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 9 августа. INTERFAX.RU - Нидерландец Макс Ферстаппен из команды Red Bull стал победителем Гран-при 70-летия, пятого этапа чемпионата мира по автогонкам класса "Формула-1", прошедшем на автодроме "Сильверстоун" в Великобритании.

Шестикратный и действующий чемпион мира британец Льюис Хэмилтон (Mercedes) финишировал вторым, третьим стал его партнер по команде финн Валттери Боттас.

Россиянин Даниил Квят из Alpha Tauri стал 10-м.

Из-за пандемии коронавируса чемпионат "Формулы-1" в 2020 году стартовал лишь в июле.

автоспорт Формула-1 Великобритания Макс Ферстаппен

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: воскресенье, 9 августа

Американец Льюис нокаутировал россиянина Олейника на турнире UFC в США

"Барселона" выиграла у "Наполи" и прошла в четвертьфинал ЛЧ

"Барселона" выиграла у "Наполи" и прошла в четвертьфинал ЛЧ

"Бавария" вновь разгромила "Челси" и вышла в четвертьфинал ЛЧ

Андреа Пирло возглавил "Ювентус"

ЦСКА победил "Химки" в стартовом матче РПЛ-2020/21

"Ювентус" обыграл "Лион" в Лиге чемпионов, но выбыл из турнира

"Манчестер Сити" победил "Реал" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

"Манчестер Сити" победил "Реал" и вышел в четвертьфинал Лиги чемпионов

Главный тренер баскетбольного клуба ЦСКА заразился коронавирусом

"Зенит" в пятый раз выиграл Суперкубок России по футболу

"Зенит" в пятый раз выиграл Суперкубок России по футболу
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');