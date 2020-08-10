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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:32

Футболист "Баварии" Левандовски стал игроком недели в Лиге чемпионов

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Нападающий мюнхенского футбольного клуба "Бавария" Роберт Левандовски признан лучшим игроком прошедшей недели в Лиге чемпионов УЕФА, сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

В ответном матче 1/8 финала турнира против лондонского "Челси" в Мюнхене Левандовски забил два мяча, что позволило "Баварии" победить со счетом 4:1. По сумме двух встреч немецкая команда оказалась сильнее, она прошла в четвертьфинал.

Из-за пандемии коронавируса, сорвавшей футбольный сезон весной, УЕФА скорректировал формат оставшейся части еврокубков. Со стадии 1/4 финала турнир в ЛЧ пройдет в Португалии в формате "Финала восьми", при котором команды в парах сыграют по разу.

футбол Лига чемпионов УЕФА

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