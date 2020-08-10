В Госдуме испугались за судьбу чемпионата России по футболу

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин считает, что ситуация в футбольном матче "Спартак" - "Сочи" заставляет опасаться за будущее Российской премьер-лиги.

"Ситуация с судейством на игре "Спартак" - "Сочи" вызывает очень большие опасения относительно дальнейшего проведения чемпионата. Очень жаль, что открытие нового футбольного сезона ознаменовалось таким неприятным инцидентом", - заявил в понедельник журналистам Пайкин.

В первом туре чемпионата Российской премьер-лиги "Спартак" на своем поле сыграл вничью с ФК "Сочи" - 2:2. Московский клуб вел со счетом 2:0, но пропустил два гола, оба - с пенальти.

После матча в воскресенье владелец московского ФК "Спартак" Леонид Федун заявил, что клуб снимется с участия в чемпионате России из-за очередных неоднозначных, по его мнению, решений судей.

"Я завтра объявлю, что мы снимаемся с чемпионата. Пусть играют без нас. Можете так и написать. В этой клоунаде, которую устроили, я участвовать не хочу. И тратить деньги тоже. Не нужен "Спартак", значит, не нужен!" - приводит слова Федуна "Спорт-Экспресс".

По словам Пайкина, "в России нет кризиса судейства, но есть определенная проблема".

Так, глава комитета отметил, что "на Западе, если судья допускает нарушения не один раз, это вызывает подозрения и следует жесточайшее наказание, поэтому судейство не подразумевает таких эпизодов".

"Если бы у нас наказывали жестче и судьям их ошибки не сходили с рук, то не было бы места подобным явлениям", - сказал Пайкин.

Он отметил, что "человеческий фактор - один из главных, почему происходят такие ситуации, и система видеоповторов должна помочь избежать этого".