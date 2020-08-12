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"Химки" арендовали футболиста "Спартака" Ломовицкого

Москва. 12 августа. INTERFAX.RU - Полузащитник московского футбольного клуба "Спартак" Александр Ломовицкий продолжит карьеру в подмосковных "Химках".

"22-летний полузащитник Александр Ломовицкий до конца сезона арендован подмосковными "Химками", - говорится в сообщении пресс-службы "Спартака".

Прошлый сезон Ломовицкий провел в тульском "Арсенале" – также на правах аренды.

В прошлом сезоне "Спартак" финишировал на седьмом месте в РПЛ, "Арсенал" - на восьмом. "Химки" - на втором, но в первенстве ФНЛ.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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