Россия возглавила свою группу на шахматной Олимпиаде ФИДЕ

Москва. 21 августа. INTERFAX.RU - Сборная России по шахматам одержала три победы в стартовый день финального этапа Первой всемирной шахматной Олимпиады ФИДЕ.

Россияне взяли верх над Болгарией (4,5:1,5), Турцией (5,5:0,5) и Хорватией (3,5:2,5).

Сборная России набрала 6 очков и возглавила группу С. По 4 очка набрали Хорватия, Египет, Армения, Англия и Болгария, по 2 – Румыния и Марокко. Турция и Алжир очков пока не набрали.

Победители групп получают путевки в плей-офф. Дополнительный розыгрыш путевок пройдет среди команд, занявших вторые и третье места.

Четвертьфиналы пройдут 28 августа, полуфиналы – 29 августа, финал – 30 августа.

В составе мужской команды сборную представляют Александр Грищук, Ян Непомнящий, Даниил Дубов и Владислав Артемьев. Женскую команду составили Екатерина Лагно, Александра Горячкина, Александра Костенюк и Валентина Гунина.

Кроме того, среди юношей от России выступят Андрей Есипенко и Алексей Сарана, среди девушек - Полина Шувалова и Маргарита Потапова.

Сам турнир стартовал 25 июля с отборочных этапов.