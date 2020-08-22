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"Сочи" выиграл у "Ротора" и поднялся на второе место в РПЛ

Москва. 22 августа. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Сочи" со счетом 2:1 нанес поражение волгоградскому "Ротору" в гостевом матче четвертого тура чемпионата Российской премьер-лиги.

Оба гола – на 21-й и 59-й минутах – в составе "Сочи" провел Никита Бурмистров. Единственный гол сочинцы пропустили на 52-й минуте от Камиля Муллина.

"Сочи" набрал 8 очков и занимает в турнирной таблице второе место. На четыре балла он отстает от не потерявшего к настоящему моменту ни одного очка петербургского "Зенита".

Вернувшийся в главный дивизион отечественного футбола "Ротор" занимает последнее, 16-е место, 1 балл.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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