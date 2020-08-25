"Арсенал" и "Химки" сыграли вничью в матче РПЛ

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Тульский "Арсенал" и подмосковные "Химки" со счетом 1:1 завершили матч пятого тура чемпионата Российской премьер-лиги.

На 30-й минуте "Химки" вышли вперед благодаря голу Камрана Алиева. На 36-й Эванс Кангва провел ответный гол.

Этому матчу предшествовала встреча клубов "Тамбов" и "Сочи" в Саранске. Сочинский клуб победил со счетом 1:0, гол в компенсированное ко второму тайму время провел Кристиан Нобоа.

Этими матчами открылась программа пятого тура РПЛ. "Сочи" занимает второе место, набрав 11 очков. На один балл клуб отстает от лидирующего и имеющего игру в запасе "Зенит" (Санкт-Петербург). "Арсенал" – на 10-м месте (5 очков), "Тамбов" – на 14-м (3), "Химки" – на 15-м (2).