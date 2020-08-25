"Локомотив" и "Химки" оштрафованы на 100 тыс. руб. каждый за желтые и красные карточки

Москва. 25 августа. INTERFAX.RU - Московский "Локомотив" и подмосковные "Химки" получили самые крупные штрафы по итогам четвертого тура Российской премьер-лиги.

Как сообщает пресс-служба Российского футбольного союза, Контрольно-дисциплинарный комитет РФС оштрафовал каждый из этих клубов на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение игроков. "Химки" наказаны за то, что два игрока команды были удалены в матче с "Ахматом". "Локомотив" – за то, что шесть человек в его составе получили предупреждения в игре со "Спартаком".

"Химки" в домашнем матче уступили "Ахмату" со счетом 1:2, "Локомотив" с аналогичным результатом в гостях проиграл "Спартаку".