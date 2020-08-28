Ганус назвал ошибочным решение о его увольнении

Москва. 28 августа. INTERFAX.RU - Юрий Ганус, отправленный в отставку с поста генерального директора РУСАДА, заявил, что общее собрание агентства совершило ошибку, одобрив соответствующую рекомендацию наблюдательного совета.

"В моем понимании это ошибочное решение, соответственно пусть они получают удовольствие от своих ошибок. Они хотели его (решение) принять и приняли. С точки зрения общих задач и всего остального это ошибка", - сказал Ганус "Интерфаксу".

"Учредители могут принимать любое решение, это их право, согласно законодательству. То, что они меня отстранили, это очевидно. Меня беспокоят только последствия. Если у них есть свое видение решения, прекрасно", - добавил Ганус.

Ранее в пятницу глава Олимпийского комитета России Станислав Поздняков сообщил, что общее собрание учредителей РУСАДА одобрило рекомендацию наблюдательного совета агентства освободить Гануса от должности генерального директора. Исполняющим обязанности назначен юрист агентства Михаил Буханов. Выборы нового гендиректора пройдут на конкурсной основе в течение шести месяцев.

Причиной смещения Гануса стал проведенный весной 2020 года аудит РУСАДА за 2018-2019 гг., который выявил нарушения в хозяйственной деятельности агентства. Отчет аудита, который был инициирован учредителями РУСАДА - Олимпийским и Паралимпийским комитетами, был опубликован на сайте ОКР в середине июля.

Ганус занимал пост генерального директора РУСАДА с августа 2017 года.