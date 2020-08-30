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"Краснодар" сыграл вничью с "Ростовом" в Российской премьер-лиге

Москва. 30 августа. INTERFAX.RU - Футбольные клубы "Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью 1:1 в матче шестого тура Российской премьер-лиги.

Оба мяча были забиты во втором тайме: на 64-й минуте счёт открыл норвежец Матиас Норманн, забивший прямым штрафным ударом, а на 72-й минуте ответный мяч забил швед Маркус Берг.

В другом матче "Сочи" на своем поле сыграл вничью с клубом "Урал" (Екатеринбург) - 0:0.

После шести туров "Ростов" занимает шестое место (10 очков), "Краснодар" - на девятом месте (8 очков). "Сочи" входит в лидирующую тройку с 12 очками, "Урал" занимает промежуточное 11-е место (6 очков).

Лидирует в турнире московский "Спартак", набравший 14 очков, на очко отстает петербургский "Зенит".

В настоящее время в чемпионате наступил двухнедельный перерыв, связанный с играми национальной сборной в Лиге наций. Первый матч российская сборная проведет 3 сентября в Москве против команды Сербии. 6 сентября команда сыграет в гостях со сборной Венгрии.

футбол Российская премьер-лига РПЛ

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