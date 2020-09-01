Судью очередного матча "Спартака" призвали проверить на полиграфе

Москва. 1 сентября. INTERFAX.RU - Руководство тульского футбольного клуба "Арсенал", недовольное судейством матча РПЛ против московского "Спартака", обратилось с претензиями в Российский футбольный союз.

"Мы написали официальное письмо в РФС. В нем есть два пункта. В первом мы просим не назначать в дальнейшем на матчи тульского "Арсенала" арбитра Алексея Матюнина, который работал на нашей игре со "Спартаком". Во втором пункте мы требуем проверить Алексея Матюнина на полиграфе, - сообщил гендиректор "Арсенала" Дмитрий Балашов, слова которого приводит "Чемпионат".

Балашов напоминает, что "подобные прецеденты в отношении других судей в нынешнем сезоне уже были".

"Арбитраж прошедшей игры вызвал огромные вопросы не только у нашего клуба, но и у всего футбольного сообщества, поэтому такой шаг был бы логичным. Действия судейской бригады оказали прямое воздействие на итоговый результат игры. Поэтому считаем важным разобраться и выяснить истинные мотивы такой работы рефери", - объяснил ситуацию Балашов.

Матч шестого тура РПЛ "Спартак" – "Арсенал" прошел 29 августа в Москве и завершился победой столичной команды со счетом 2:1. При счете 1:1 футболист "Арсенала" Даниил Лесовой в резкой форме отреагировал на судейское решение, в результате чего арбитр Матюнин посчитал уместным показать разгоряченному игроку желтую карточку. Она стала для футболиста второй, в связи с чем он был удален.

"Это ключевой момент прошедшей игры, - считает гендиректор "Арсенала". - Эмоции Лесового, повлекшие второе предупреждение, возникли не на пустом месте, а именно вследствие этой грубейшей ошибки".

Как сообщалось, ранее на полиграфе были проверены арбитры ставшего скандальным матча первого тура РПЛ "Спартак" – "Сочи". По сведениям СМИ, проверку провалил Алексей Еськов, отвечавший в той игре за работу с системой видеопомощи рефери (VAR).

"Спартак" вел 2:0, но упустил победу, пропустив оба гола с пенальти.

Позднее работа судей была признана неудовлетворительной. Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи заявил, что арбитры ошиблись при назначении пенальти в ворота "Спартака" на 88-й минуте матча. После игры Федун объявил, что "Спартак" в знак протеста может сняться с розыгрыша РПЛ. Через несколько дней после этого он заявил, что "Спартак" продолжит участие в чемпионате.