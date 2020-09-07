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Месси приступил к тренировкам с "Барселоной"

Месси приступил к тренировкам с "Барселоной"
Фото: Zuma/ТАСС

Москва. 7 сентября. INTERFAX.RU - Аргентинский нападающий Лионель Месси принял участие в тренировочном процессе испанской "Барселоны" под руководством нового главного тренера Рональда Кумана.

Соответствующее фото "Барселона" опубликовала в твиттере.

Ранее 33-летний Месси озвучивал решение покинуть "Барселону", используя опцию в контракте, которая позволяет ему расторгнуть соглашение в одностороннем порядке в конце каждого сезона. "Барселона", однако, настаивала на том, что соответствующая опция в контракте уже не действительна. Клубу, желающему приобрести аргентинца, необходимо было заплатить отступные в размере 700 млн евро.

"И это причина, по которой я продолжу играть в клубе", - сказал 4 сентября Месси, слова которого привел Goal.com.

"Президент сказал мне, что единственный способ уйти - это заплатить 700 миллионов евро, что невозможно. Был вариант решить вопрос через суд. Но я бы никогда не пошел в суд против "Барсы", потому что это клуб, который я люблю, который дал мне все с тех пор, как я приехал. Это клуб моей жизни", - сказал Месси.

Месси выступает в "Барселоне" с 2004 года, забив 634 мяча в 731 матче. В составе каталонского клуба он выиграл 34 турнира, стал шестикратным обладателем "Золотого мяча".

футбол Лионель Месси

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