Неймар вылечился от коронавируса

Москва. 11 сентября. INTERFAX.RU - Нападающий французского футбольного клуба "Пари Сен-Жермен" бразилец Неймар восстановился после болезни, вызванной коронавирусом, о чем свидетельствует его сообщение о возобновлении тренировок.

"Я вернулся к тренировкам, счастлив", - написал Неймар в твиттере.

Ранее сообщалось, что несколько игроков ПСЖ, включая Неймара, заболели коронавирусом.

ПСЖ является действующим чемпионом Франции. Чемпионат страны, между тем, был досрочно завершен из-за пандемии коронавируса.

Также ПСЖ дошел до финала Лиги чемпионов УЕФА-2019/20, где уступил мюнхенской "Баварии".

10 сентября ПСЖ проиграл "Лансу" в чемпионате Франции-2020/21 со счетом 0:1.