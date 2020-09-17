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Два гола Месси помогли "Барселоне" победить "Жирону"

Москва. 17 сентября. INTERFAX.RU - Футбольный клуб "Барселона" со счетом 3:1 победил "Жирону", также представляющую Испанию, в товарищеском матче.

На 21-й минуте гол в составе "Барселоны" провел Филиппе Коутиньо, на 45-й и 51-й – Лионель Месси. На 46-й у "Жироны" отличился Самуэль Сайс.

Ранее сообщалось о намерении Месси покинуть "Барселону", однако, сославшись на нюансы контрактного соглашения, аргентинец сообщил невозможности ухода сейчас.

Месси выступает в "Барселоне" с 2004 года. В составе каталонского клуба он выиграл 34 турнира, стал шестикратным обладателем "Золотого мяча".

футбол ФК Барселона Лионель Месси

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