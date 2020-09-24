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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:21

Матч гандбольного клуба "Ростов-Дон" в женской ЛЧ перенесен из-за коронавируса

Москва. 24 сентября. INTERFAX.RU - Матч группового этапа женской Лиги чемпионов между гандбольным клубом "Бухарест" и командой "Ростов-Дон" перенесен из-за заражения коронавирусом одного из игроков российского клуба, сообщает пресс-служба ГК "Ростов-Дон".

"Матч группового этапа DELO EHF Champions League 2020/21 между "Бухарестом" и "Ростов-Доном", который должен был состояться в столице Румынии 27 сентября, перенесен. Это связано с тем, что один из игроков нашей команды получил положительный тест на Covid-19", - говорится в сообщении.

Отмечается, что новая дата проведения матча c "Бухарестом" будет определена позднее.

гандбол

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