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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:43

Семь новых случаев заражения корнавирусом выявлено в "Формуле-1"

Москва. 25 сентября. INTERFAX.RU - Очередное тестирование на COVID-19 выявило семь случаев заражения коронавирусом в "Формуле-1", сообщает в пятницу пресс-служба Международной автомобильной федерации (FIA).

Имена и должности заразившихся не уточняется.

Тестирование прошло с 18 по 24 сентября, в нем приняли участие 3256 человек – частности, пилоты, члены персонала команд.

Тестирования на коронавирус в "Формуле-1" проходят еженедельно.

В пятницу в Сочи прошли свободные заезды в рамках Гран-при России "Формулы-1". В субботу пройдет еще одна свободная практика, а также квалификация. В воскресенье – основная гонка.

автоспорт Формула-1 коронавирус

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