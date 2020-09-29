Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 15:59

Плющенко назвал уголовно наказуемой публикацию переписки Рудковской с Загитовой

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Двукратный олимпийский чемпион в фигурном катании Евгений Плющенко раскритиковал действия команды тренера Этери Тутберидзе, выложившей в открытом доступе переписку его супруги Яны Рудковской с чемпионкой ОИ Алиной Загитовой.

"Я считаю, что обнародовать чужие переписки вообще неправильно. Это, по-моему, подразумевает уголовную статью. Посмотрим, будут дальше движения или не будут", - приводит слова Плющенко Sport 24.

В ходе переписки, обнародованной командой Тутберидзе в инстаграме, речь шла о желании Рудковской видеть Загитову в команде Плющенко, но та ответила отказом.

"Я всячески хочу уйти от каких-то скандалов и конфликтов, - говорит Плющенко. - У меня есть планы. Сейчас достраиваются два моих катка, куда я вас обязательно приглашу. Вы все увидите, это будут хорошие, классные базы. Сейчас так же переходят спортсмены. Мое движение — это ставить программы, ставить хорошие четверные и выигрывать соревнования".

Ранее сообщалось о конфликтных отношениях между Плющенко и Тутберидзе. Тутберидзе обвиняла Плющенко в том, что он переманивает к себе ее спортсменов.

Недавно от Тутберидзе ушли к Плющенко Алена Косторная, Александра Трусова.

фигурное катание Этери Тутберидзе Евгений Плющенко

Новости по теме

Новости

Главный тренер ФК "Динамо" Новиков подал в отставку

Главный тренер ФК "Динамо" Новиков подал в отставку

"Тампа-Бэй" во второй раз в истории выиграла Кубок Стэнли НХЛ

"Тампа-Бэй" во второй раз в истории выиграла Кубок Стэнли НХЛ

Футболист немецкого "Зандхаузена" Жиров вызван в сборную России

Что случилось этой ночью: понедельник, 28 сентября

"Локомотив" победил ЦСКА в чемпионате России по футболу

Боттас во второй раз в карьере выиграл Гран-при России "Формулы-1"

Боттас во второй раз в карьере выиграл Гран-при России "Формулы-1"

Андрей Рублев выиграл теннисный турнир в Гамбурге

Хет-трик Дзюбы помог "Зениту" разгромить "Уфу" в РПЛ

Хет-трик Дзюбы помог "Зениту" разгромить "Уфу" в РПЛ

Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при России "Формулы-1"

"Спартак" победил "Тамбов" и вновь вышел в лидеры РПЛ

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');