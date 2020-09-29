Плющенко назвал уголовно наказуемой публикацию переписки Рудковской с Загитовой

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Двукратный олимпийский чемпион в фигурном катании Евгений Плющенко раскритиковал действия команды тренера Этери Тутберидзе, выложившей в открытом доступе переписку его супруги Яны Рудковской с чемпионкой ОИ Алиной Загитовой.

"Я считаю, что обнародовать чужие переписки вообще неправильно. Это, по-моему, подразумевает уголовную статью. Посмотрим, будут дальше движения или не будут", - приводит слова Плющенко Sport 24.

В ходе переписки, обнародованной командой Тутберидзе в инстаграме, речь шла о желании Рудковской видеть Загитову в команде Плющенко, но та ответила отказом.

"Я всячески хочу уйти от каких-то скандалов и конфликтов, - говорит Плющенко. - У меня есть планы. Сейчас достраиваются два моих катка, куда я вас обязательно приглашу. Вы все увидите, это будут хорошие, классные базы. Сейчас так же переходят спортсмены. Мое движение — это ставить программы, ставить хорошие четверные и выигрывать соревнования".

Ранее сообщалось о конфликтных отношениях между Плющенко и Тутберидзе. Тутберидзе обвиняла Плющенко в том, что он переманивает к себе ее спортсменов.

Недавно от Тутберидзе ушли к Плющенко Алена Косторная, Александра Трусова.