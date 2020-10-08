Миранчук приступил к занятиям в общей группе в "Аталанте"

Москва. 8 октября. INTERFAX.RU - Новичок итальянского футбольного клуба "Аталанта" российский полузащитник Алексей Миранчук начал заниматься в составе общей группы команды, сообщает пресс-служба ФК.

При этом основная часть игроков отсутствовала, поскольку в настоящее время они задействованы в составах своих национальных команд.

4 сентября о переходе 24-летнего Миранчука официально объявила "Аталанта", за несколько дней до этого трансфер анонсировал "Локомотив", цвета которого россиянин защищал. Незадолго до перехода Миранчук получил травму в игре со "Спартаком". Соответственно, за "Аталанту" сыграть еще не успел.

Между тем, "Атланта" сейчас лидирует в турнирной таблице чемпионата Италии, набрав в трех турах девять очков из девяти возможных. Столько же баллов имеет и "Милан", но он уступает команде Миранчука по дополнительным показателям.