Следующим после Емельяненко соперником Исмаилова стал Штырков
Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Боец смешанного стиля Магомед Исмаилов сразится с Иваном Штырковым в рамках турнира ACA 115 12 декабря, сообщает пресс-служба российской промоутерской компании Absolute Championship Akhmat (ACA).
Поединок пройдет в рамках полутяжелого дивизиона (до 93 кг) и станет главным боем турнира ACA 115. Место проведения турнира объявят позднее.
В активе 32-летнего Штырова 17 побед, 1 поражение и 1 ничья. В активе 34-летнего Исмаилова, который в последнем бою в ACA досрочно победил Александра Емельяненко, 16 побед, 2 поражения, 1 ничья.