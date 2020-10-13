Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:50

Следующим после Емельяненко соперником Исмаилова стал Штырков

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Боец смешанного стиля Магомед Исмаилов сразится с Иваном Штырковым в рамках турнира ACA 115 12 декабря, сообщает пресс-служба российской промоутерской компании Absolute Championship Akhmat (ACA).

Поединок пройдет в рамках полутяжелого дивизиона (до 93 кг) и станет главным боем турнира ACA 115. Место проведения турнира объявят позднее.

В активе 32-летнего Штырова 17 побед, 1 поражение и 1 ничья. В активе 34-летнего Исмаилова, который в последнем бою в ACA досрочно победил Александра Емельяненко, 16 побед, 2 поражения, 1 ничья.

ММА смешанные единоборства Магомед Исмаилов

Новости по теме

Новости

Суд оштрафовал "Спартак" за нарушение мер безопасности в условиях COVID

Суд оштрафовал "Спартак" за нарушение мер безопасности в условиях COVID

Россия сыграла вничью с Турцией в Лиге наций УЕФА

Россия сыграла вничью с Турцией в Лиге наций УЕФА

Дзюба выйдет в стартовом составе сборной России на матч с Турцией

Надаль обыграл Джоковича и стал 13-кратным победителем Roland Garros

Надаль обыграл Джоковича и стал 13-кратным победителем Roland Garros

Хэмилтон выиграл Гран-при Айфеля и повторил рекорд Шумахера

Хэмилтон выиграл Гран-при Айфеля и повторил рекорд Шумахера

Полячка Швентек впервые в карьере выиграла Roland Garros

Полячка Швентек впервые в карьере выиграла Roland Garros

Умер экс-футболист "Спартака" и сборной России Василий Кульков

Умер экс-футболист "Спартака" и сборной России Василий Кульков

У футболиста сборной РФ Фернандеса заподозрили заражение коронавирусом

У футболиста сборной РФ Фернандеса заподозрили заражение коронавирусом

Что случилось этой ночью: суббота, 10 октября

Джокович сыграет с Надалем в финале Roland Garros

Джокович сыграет с Надалем в финале Roland Garros
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');