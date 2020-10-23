Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 12:34

Черчесов доволен игрой Дзюбы в октябрьских матчах за сборную

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов положительно оценивает игру форварда и капитана команда Артема Дзюбы, несмотря на отсутствие голов в товарищеской игре против Швеции, а также в матчах Лиги наций с Турцией и Венгрией.

"Мы дали ему один тайм сыграть со шведами, считаю, что это правильно. Он качественно сыграл с Турцией, у него было два или три голевых момента, также он создавал голевые моменты для партнеров. Я доволен тем, как он сыграл на этом сборе по тому состоянию, что он имел, он - ответственный игрок", - сказал Черчесов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

8 октября сборная России в Москве провела товарищеский матч против Швеции (1:2, гол в составе россиян провел Александр Соболев). Позднее российская команда в столице провела два матча Лиги наций - 11 октября сборная вничью сыграла с Турцией (1:1, гол в ворота турков - на счету Антона Миранчука), а14 октября - с Венгрией (0:0).

футбол Лига наций УЕФА

Новости по теме

Новости

ЦСКА сыграл вничью с "Вольфсбергом" в Лиге Европы УЕФА

"Спартак" победил СКА в Петербурге

"Спартак" победил СКА в Петербурге

Марчелло Липпи завершил карьеру тренера

Роналду вновь провалил тест на коронавирус

Россия опустилась на 34-е место в рейтинге ФИФА

Россия опустилась на 34-е место в рейтинге ФИФА

Алексей Миранчук забил в Лиге чемпионов в дебютном матче за "Аталанту"

"Спартаку" официально запретили запускать зрителей на домашние матчи

"Шахтер" выиграл у "Реала" в Мадриде матч Лиги чемпионов

"Локомотив" сыграл вничью с "Зальцбургом" в Лиге чемпионов УЕФА

"Локомотив" сыграл вничью с "Зальцбургом" в Лиге чемпионов УЕФА

Московские матчи чемпионата РПЛ задумали проводить без зрителей

Московские матчи чемпионата РПЛ задумали проводить без зрителей
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');