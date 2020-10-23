Черчесов доволен игрой Дзюбы в октябрьских матчах за сборную

Москва. 23 октября. INTERFAX.RU - Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов положительно оценивает игру форварда и капитана команда Артема Дзюбы, несмотря на отсутствие голов в товарищеской игре против Швеции, а также в матчах Лиги наций с Турцией и Венгрией.

"Мы дали ему один тайм сыграть со шведами, считаю, что это правильно. Он качественно сыграл с Турцией, у него было два или три голевых момента, также он создавал голевые моменты для партнеров. Я доволен тем, как он сыграл на этом сборе по тому состоянию, что он имел, он - ответственный игрок", - сказал Черчесов в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

8 октября сборная России в Москве провела товарищеский матч против Швеции (1:2, гол в составе россиян провел Александр Соболев). Позднее российская команда в столице провела два матча Лиги наций - 11 октября сборная вничью сыграла с Турцией (1:1, гол в ворота турков - на счету Антона Миранчука), а14 октября - с Венгрией (0:0).