Бартомеу покинул пост президента ФК "Барселона"

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Испанская "Барселона" объявила об отставке Хосепа Мории Бартомеу с поста президента футбольного клуба.

Соответствующее сообщение опубликовано в клубном твиттере.

President Josep Maria Bartomeu announces the resignation of the FC Barcelona Board of Directors. pic.twitter.com/Xr9pBoUzHM — FC Barcelona (@FCBarcelona) October 27, 2020

Вместе с Бартомеу клуб покидают и остальные члены совета директоров "Барселоны".

Отставка Бартомеу состоялась на фоне вотума недоверия, вынесенного ему членами клуба. По сообщениям СМИ, вотум недоверия собрал от 16 тыс. до 18 тыс. подписей.

Бартомеу занял пост президента "Барселоны" в 2014 году, сменив Сандро Росселе (при нем являлся вице-президентом клуба).

При Бартомеу "Барселона по четыре раза выиграла чемпионат Испании, Кубок Испании, по разу – Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и чемпионат мира среди клубов.