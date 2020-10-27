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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:33

Бартомеу покинул пост президента ФК "Барселона"

Москва. 27 октября. INTERFAX.RU - Испанская "Барселона" объявила об отставке Хосепа Мории Бартомеу с поста президента футбольного клуба.

Соответствующее сообщение опубликовано в клубном твиттере.

Вместе с Бартомеу клуб покидают и остальные члены совета директоров "Барселоны".

Отставка Бартомеу состоялась на фоне вотума недоверия, вынесенного ему членами клуба. По сообщениям СМИ, вотум недоверия собрал от 16 тыс. до 18 тыс. подписей.

Бартомеу занял пост президента "Барселоны" в 2014 году, сменив Сандро Росселе (при нем являлся вице-президентом клуба).

При Бартомеу "Барселона по четыре раза выиграла чемпионат Испании, Кубок Испании, по разу – Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и чемпионат мира среди клубов.

футбол ФК Барселона

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