Россия и Украина сыграли вничью в отборе на мужской ЧЕ по гандболу

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Сборные России и Украины по гандболу завершили вничью в матче отборочного турнира чемпионата Европы среди мужчин.

Результат встречи – 27:27.

Встреча прошла на нейтральной площадке, в Минске, номинальными хозяевами игры были украинские гандболисты. Сборная России домашний матч против Украины также проведет в столице Белоруссии, 7 ноября.

Группу 3, в которую входят эти сборные, составляют также Чехия и Фарерские острова. При этом команда Фарер домашние матчи планирует провести в Дании.

Всего в отборочном турнире примут участие 32 команды, разделенные на восемь групп, по четыре сборной в каждой. Из них на чемпионат континента попадут по две лучшие команды каждой из групп, а также четыре лучшие из тех, кто занял третьи места.

Мужской чемпионат Европы по гандболу пройдет с 13 по 31 января 2022 года в Венгрии и Словакии. Действующим чемпионом является Испания. Вместе с хозяевами турнира, а также серебряным призером Евро-2020, Хорватией, она освобождена от участия в отборе.

На предыдущем ЧЕ сборная России провалилась, заняв 22-е место. Этот результат стоил должности Эдуарду Кокшарову, уволенному с поста главного тренера. Теперь им является Велимир Петкович.