Генменеджер Marathon-Tula высоко оценил выступление гонщиков команды на ЧЕ на треке

Москва. 16 ноября. INTERFAX.RU - Генеральный менеджер российской велокоманды Marathon-Tula Александр Егоров доволен результатом, которого достигли ее гонщики в составе сборной России на прошедшем в Болгарии чемпионате Европы на треке.

"Золото и серебро чемпионата Европы – это лучший результат для нас за время существования команды в составе сборной России. Радует, что и в тех дисциплинах, где мы не оказались с медалями, наши гонщики были близки к пьедесталу. Соревновательный сезон 2020 мы оцениваем для себя как удачный и закрываем его на позитивной ноте", - приводит пресс-служба команды слова Егорова.

Команду Marathon-Tula на чемпионате Европы представляли три спортсмена: Диана Климова, Тамара Дронова и Александр Дубченко. Гонщики выступили в семи дисциплинах, ни в одной из которых не показав результат ниже пятого места.

Золото в командной гонке преследования у мужчин завоевал Александр Дубченко, серебро – Диана Климова, которая выступила в дуэте с Марией Новолодской из Санкт-Петербурга в дисциплине "мэдисон".

По словам Климовой, каждая гонка на ЧЕ стала для нее важным опытом.

"После первых гонок на этом чемпионате Европы, где я была близка к пьедесталу в индивидуальных видах, уже решила психологически не зацикливаться, просто сделать все возможное. Я рада, что мы поехали на этот чемпионат Европы, каждая гонка - важный опыт. Рада этой медали. Конечно, могли и выиграть, от победы нас отделило всего одно очко на последнем финише, но извлечем из этого урок и постараемся еще прибавить", - сказала она.

В общей сложности российская сборная завоевала 13 медалей - шесть золотых, четыре серебряных и три бронзовых. Обладателями звания чемпионов Европы стали (в том числе в командных выступлениях) Александр Дубченко, Лев Гонов, Никита Берсенев, Александр Евтушенко, Анастасия Войнова, Дарья Шмелева, Наталья Антонова, Денис Дмитриев, Павел Якушевский, Иван Гладышев. На вторую ступень пьедестала поднялись Диана Климова, Мария Новолодская, Дарья Шмелева, Анастасия Войнова, Денис Дмитриев. Бронзовые награды завоевали Лев Гонов, Мария Новолодская, Сергей Ростовцев.

Чемпионат Европы по велоспорту на треке проходил в болгарском Пловдиве с 11 по 15 ноября 2020. Это первый крупный старт в этом виде спорта после девятимесячного перерыва и заключительный элитный старт сезона.