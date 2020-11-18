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Заболотный выйдет в стартовом составе сборной России на матч с Сербией

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился со стартовым составом команды, которая сыграет в шестом, заключительном туре Лиги наций против Сербии.

С первых минут на поле в составе россиян будут присутствовать Маринато Гилерме, Юрий Жирков, Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Вячеслав Караваев, Магомед Оздоев, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Антон Заболотный.

Матч пройдет в Белграде и стартует в 22:45 мск. В это же время начнут свою встречу сборные Венгрии и Турции – другие участники группы 3 дивизиона В.

Турнирное положение в группе сейчас таково: 1.Россия – 8 очков, 2.Венгрия – 3.Турция – 6, 4.Сербия – 3.

футбол Лига наций УЕФА

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