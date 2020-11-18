Заболотный выйдет в стартовом составе сборной России на матч с Сербией

Москва. 18 ноября. INTERFAX.RU - Тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым определился со стартовым составом команды, которая сыграет в шестом, заключительном туре Лиги наций против Сербии.

С первых минут на поле в составе россиян будут присутствовать Маринато Гилерме, Юрий Жирков, Георгий Джикия, Игорь Дивеев, Вячеслав Караваев, Магомед Оздоев, Александр Ерохин, Далер Кузяев, Антон Миранчук, Алексей Миранчук, Антон Заболотный.

Стартовый состав на последний матч сборной в этом году. Ждём только победы 👏🏻#НашиПарни #СборнаяРоссии pic.twitter.com/8bvK8m4nat — Сборная России (@TeamRussia) November 18, 2020

Матч пройдет в Белграде и стартует в 22:45 мск. В это же время начнут свою встречу сборные Венгрии и Турции – другие участники группы 3 дивизиона В.

Турнирное положение в группе сейчас таково: 1.Россия – 8 очков, 2.Венгрия – 3.Турция – 6, 4.Сербия – 3.