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"Спартак" обвинил тренеров сборной в создании риска здоровью игроку

Москва. 19 ноября. INTERFAX.RU - Генеральный директор московского футбольного клуба "Спартак" Шамиль Газизов считает, что тренерскому штабу сборной России не стоило привлекать к подготовки к ноябрьским матчам нападающего команды Александра Соболева в связи с его проблемами с коленом.

"Клуб информировал сборную о том, что у Соболева были проблемы с коленным суставом. Мы направляли в штаб МРТ игрока. Александр сам жаловался на периодические боли, но, как ответственный человек, всё равно поехал в расположение основной команды. Мы крайне обеспокоены фактом, что, зная о проблемах Соболева, тренерский штаб подверг серьезной опасности здоровье нашего игрока", - приводит слова Газизова "Чемпионат".

"В настоящее время Александр проходит дополнительные обследования. О его готовности сыграть в ближайшем матче говорить преждевременно", - отметил гендиректор "Спартака".

В субботу "Спартаку" предстоит сыграть с московским "Динамо" в матче очередного тура чемпионата России.

В ноябре сборная России провела три матча – товарищеский с Молдавией (0:0) и игры Лиги наций с Турцией (2:3) и Сербией (0:5). Соболев сыграл лишь против Молдавии, выйдя на замену во втором тайме.

футбол Лига наций УЕФА

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