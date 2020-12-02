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Хабиб заявил, что $100 млн могут дать повод задуматься о возвращении

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Чемпион UFC в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов подчеркнул, что не имеет спортивного интереса возобновлять карьеру, привлечь его могут разве что деньги.

"Дана Уайт (глава UFC – ИФ) предложит деньги, наверное. Соперником сейчас удивить тяжело", - сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.

На реплику о том, что его следующим соперником мог бы стать победитель боя между ирландцем Конором Макгрегором и американцем Джастином Порье, Хабиб ответил: "Оба были чемпионами, оба сдались мне, обоих придушил. Мне неинтересно с ними драться".

"Мне не интересно с ними бегать. "Лошадь не бегает, пока осел не выиграет", есть такая аварская поговорка", - заявил он.

"Если 100 миллионов долларов предлагают – вот это уже проблема", - сказал, вызвав смех в зале, Нурмагомедов.

Последний бой с участием Нурмагомедова состоялся в ночь на 25 октября в ОАЭ, где он победил американца Джастина Гэтжи и вновь защитил чемпионский пояс UFC в легком весе. По окончании того поединка россиянин объявил о завершении карьеры. Нурмагомедов остается непобедимым бойцом в смешанных единоборствах: на его счету 29 побед в 29 поединках, в том числе - 13 в рамках UFC.

Хабиб Нурмагомедов UFC

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