Победитель ЧМ-2019 по боксу Замковой стал семикратным чемпионом России

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Чемпион мира 2019 года, бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года, многократный чемпион страны в весе до 69 кг Андрей Замковой завоевал золото чемпионата России-2020 в Оренбурге.

В субботу Замковой, представляющий Московскую область и Хабаровский край, одержал победу над Шахабасом Махмудовым, защищающим цвета Самарской области. Победа присуждена единогласным решением судей.

Таким образом, Замковой стал семикратным чемпионом России.

Ранее в отчетный день прошли бои в других весовых категориях.

В категории до 52 кг Василий Егоров (Саха/ Московская область) единогласным решением судей победил Ахтема Закирова, выступающего за Новосибирскую область и Крым.

Трехкратный чемпион России Альберт Батыргазиев (ХМАО-Югра/Удмуртия) на чемпионате России в категории до 60 кг защитил титул, за явным преимуществом

выиграв у представителя Санкт-Петербурга Джамалом Бадрутдиновым.

В весовой категории до 63 кг Габил Мамедов (Оренбургская область) также защитил титул чемпиона России, победив Илью Шакирова из Тульской области. Победа была присуждена единогласно.

Победители чемпионата России-2020 получают сертификаты на сумму 500 тысяч рублей каждый, а также по автомобилю, серебряные призеры – сертификаты на 250 тысяч, бронзовые – на 125 тысяч.

По регламенту, связанному с пандемией коронавируса, на трибунах присутствует до 50% зрителей от вместимости арены. Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев заявлял "Интерфаксу", что на турнире ожидалась 30-процентная заполняемость арены, но выражал надежду на согласование 50-процентной заполняемости. Турнир проходит в СКК "Оренбуржье", вмещающем 3500 зрителей.