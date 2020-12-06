"Динамо" победило тульский "Арсенал" в Российской премьер-лиге

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Динамо" одержали домашнюю победу над тульским "Арсеналом" 1:0 в матче 17-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги.

Автором победного гола стал Даниил Фомин, отличившийся на 45-й минуте.

Победа позволила "Динамо" подняться на четвертое место с 30 очками, "Арсенал" идет на 13-м месте с 14 очками.

В 18-м туре "Арсенал" 11 декабря сыграет на выезде против подмосковных "Химок", "Динамо" на следующий день встретится в Санкт-Петербурге с "Зенитом".