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"Локомотив" проиграл "Баварии" в Лиге чемпионов и выбыл из еврокубков

"Локомотив" проиграл "Баварии" в Лиге чемпионов и выбыл из еврокубков
Фото: EPA/Vostock-photo

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - Футболисты московского "Локомотива" со счетом 0:2 потерпели поражение от мюнхенской "Баварии" в гостевом матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА.

На 63-й минуте в составе "Баварии" гол провел Никлас Зюле, на 80-й – Эрик Шупо-Мотинг.

Поражение поставило крест на перспективах дальнейшего участия "Локомотива" в еврокубковом сезоне-2020/21: московский клуб, набрав 3 очка (по три ничьи и поражения) занял последнее, четвертое место в группе А.

В плей-офф Лиги чемпионов вышли "Бавария" (16) и мадридский "Атлетико" (9), который в параллельном матче выиграл у австрийского "Зальцбурга" – 2:0. "Зальцбург" занял третье место (4 очка) и весной сыграет в Лиге Европы.

Таким образом, весной Россию будет представлять только "Краснодар", завоевавший путевку в плей-офф Лиги Европы с третьего места в группе ЛЧ.

футбол Лига чемпионов УЕФА

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