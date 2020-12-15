UFC выиграла премию "Время инноваций" в номинации "Проект года"

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - UFC, крупнейшая международная спортивная организация по смешанным единоборствам, приняла участие в премии "Время Инноваций"-2020. Заявка промоушена, посвященная запуску UFC FIGHT PASS, победила в номинации "Проект года" в категории "Спорт и здоровый образ жизни".

UFC FIGHT PASS является крупнейшей ОТТ платформой для фанатов единоборств, она посвящена ММА и другим боевым искусствам.

"Подписчикам видеосервиса доступны более 20 000 боев, тематические многосерийные шоу, такие как "Бойцовские хроники", "Год с бойцом", "Нокауты и ничего лишнего" и "Физика боя" и другие передачи о мире смешанных единоборств на русском языке",- говорится в релизе компании.

"Маркетинговые кампании в социальных сетях и на YouTube канале UFC Russia собрали более 40 миллионов просмотров. В список мероприятий в поддержку запуска UFC FIGHT PASS вошли марафон боев Хабиба Нурмагомедова в Одноклассниках, онлайн круглый стол с бойцами UFC и креативные активации на сайтах партнеров. В рамках маркетинговых кампаний UFC объединился с Monster Energy, ТВОЕ и EA. По итогам 2020 года общее число подписчиков UFC FIGHT PASS в России и СНГ увеличилось на 1550%", - отметили в UFC.

По словам вице-президента UFC по России и СНГ Андрея Громковского, "признание со стороны экспертного совета премии свидетельствует о том, что мы двигаемся в правильном направлении и продолжаем доказывать, что UFC является лидирующей организацией в индустрии спорта, успешно преодолевшей все вызовы".

"Приверженность инновациям является ключевым аспектом бизнес-модели UFC. Мы всегда старались находить нестандартные решения и развивать новаторские проекты, чтобы предлагать фанатам новые возможности для взаимодействия со вселенной UFC. 2020 год не стал исключением", - сказал Громковский.

"Благодаря инновационным решениям, включая открытие бойцовского острова в Абу-Даби согласно новым стандартам безопасности, промоушен стал одной из первых спортивных организаций, возобновивших турниры после пандемии. Офис UFC Russia также не остался в стороне. Мы запустили платформу UFC FIGHT PASS, предоставляя фанатам смешанных единоборств из России и стран СНГ доступ к контенту наивысшего качества", - отметил он.

Начиная с 2011 года в рамках премии "Время Инноваций" звание лауреата присуждается за лучшие проекты и практики по внедрению, разработке и развитию инноваций во всех сферах. Победителями становятся флагманы российской экономики, понимающие значимость прогрессивных инициатив и определяющие новаторскую деятельность как приоритетную стратегию и бизнес-модель.