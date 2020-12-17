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Хоккеисты сборной России победили Швецию на Кубке Первого канала

Москва. 17 декабря. INTERFAX.RU - Сборная России по хоккею добилась победы над национальной командой Швеции в матче первого тура Кубка Первого канала, российского этапа Еврохоккейтура.

Основное время игры в Москве завершилось вничью, в овертайме счет не изменился. В серии буллитов успех сопутствовал россиянам. Результат игры – 4:3 (0:0, 1:1, 2:2, 0:0, 1:0) в пользу сборной России.

В составе российской команды голы в основное время провели Андрей Кузьменко, Никита Сошников, Вадим Шипачев.

Ранее в этот день Финляндия победила Чехию – 4:3.

Кубок Первого канала – второй этап Еврохоккейтура. На первом этапе, Кубке Карьяла (прошел в Финляндии), россияне, выступавшие молодежным составом, заняли первое место.

хоккей Еврохоккейтур

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