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Хоккеисты сборной России победили Чехию на Кубке Первого канала

Хоккеисты сборной России победили Чехию на Кубке Первого канала
Игроки сборной России Антон Бурдасов и Чехии Ян Коштялек (слева направо)
Фото: Станислав Красильников/ТАСС

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - Сборная России по хоккею добилась победы над национальной командой Чехии в матче второго тура Кубка Первого канала, российского этапа Еврохоккейтура.

Встреча, прошедшая в эту субботу в Москве на "ЦСКА-Арене", завершилась со счетом 4:1.

В составе российской команды голы в основное время провели Антон Бурдасов, Андрей Кузьменко и Максим Мамин (дважды). В составе чехов гол на счету у Лукаша Седлака.

Ранее в этот субботу Швеция победила Финляндию - 4:1.

Кубок Первого канала - второй этап Еврохоккейтура. На первом этапе, Кубке Карьяла (прошел в Финляндии), россияне, выступавшие молодежным составом, заняли первое место.

хоккей Еврохоккейтур

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