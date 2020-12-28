Финляндия победила Швейцарию на молодежном ЧМ по хоккею

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты молодежной сборной Финляндии нанесли соперникам из команды Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет.

Результат встречи – 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) в пользу финских хоккеистов.

Финляндия выиграла второй (из двух) матч на турнире и, набрав 6 очков, лидирует в группе А. Швейцария, проиграв обе стартовые встречи, занимает четвертое место – 0 баллов. На втором месте находится Канада, на третьем – Словакия. У них по 3 очка, соперники сыграют друг с другом в ночь на понедельник (начало – 2:00 мск).

Пятое место в группе занимает Германия (0 очков).

В понедельник утром (начало – 5:30 мск) свой второй матч проведет сборная России. В рамках турнира в группе В она сыграет с Чехией.

Чемпионат мира среди молодежных команд проходит в Эдмонтоне.