Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:00

Финляндия победила Швейцарию на молодежном ЧМ по хоккею

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Хоккеисты молодежной сборной Финляндии нанесли соперникам из команды Швейцарии в матче группового этапа чемпионата мира среди игроков не старше 20 лет.

Результат встречи – 4:1 (1:1, 1:0, 2:0) в пользу финских хоккеистов.

Финляндия выиграла второй (из двух) матч на турнире и, набрав 6 очков, лидирует в группе А. Швейцария, проиграв обе стартовые встречи, занимает четвертое место – 0 баллов. На втором месте находится Канада, на третьем – Словакия. У них по 3 очка, соперники сыграют друг с другом в ночь на понедельник (начало – 2:00 мск).

Пятое место в группе занимает Германия (0 очков).

В понедельник утром (начало – 5:30 мск) свой второй матч проведет сборная России. В рамках турнира в группе В она сыграет с Чехией.

Чемпионат мира среди молодежных команд проходит в Эдмонтоне.

хоккей молодежный ЧМ по хоккею

Новости по теме

Новости

В "Сантосе" призвали вернуть Пеле рекорд Месси из-за нехватки сотен голов

В "Сантосе" призвали вернуть Пеле рекорд Месси из-за нехватки сотен голов

Что случилось этой ночью: воскресенье, 27 декабря

Илья Ковальчук перешел в "Авангард"

Илья Ковальчук перешел в "Авангард"

"Спартак" стал лучшим российским клубом в рейтинге ЛЧ за всю историю турнира

"Спартак" стал лучшим российским клубом в рейтинге ЛЧ за всю историю турнира

Щербакова вновь выиграла чемпионат России по фигурному катанию

Фигуристы Тарасова и Морозов стали трехкратными чемпионами России

Фигуристы Тарасова и Морозов стали трехкратными чемпионами России

Россия победила США на молодежном ЧМ по хоккею

Россия победила США на молодежном ЧМ по хоккею

"Зенит" оштрафован на 400 тысяч рублей по итогам матча со "Спартаком"

Коляда стал трехкратным чемпионом России по фигурному катанию

Избившего судью Романа Широкова приговорили к 100 часам работ

Избившего судью Романа Широкова приговорили к 100 часам работ
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');