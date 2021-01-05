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Экипаж Сотникова из "КАМАЗ-Мастер" стал вторым на третьем этапе "Дакара"

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Белорусский автогонщик Сергей Вязович на "МАЗе" стал лучшим на третьем этапа ралли-рейда Дакар-2021" в зачете грузовиков.

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Его время – 3 часа 45 минут 14 секунд.

Вторым стал экипаж Дмитрия Сотникова из российской команды "КАМАЗ-Мастер". Победитель предыдущих двух этапов отстал по времени от Лазовича на 18 секунд.

На третьей строчке по итогам этапа разместился еще один представитель "КАМАЗ-Мастер", Антон Шибалов с отставанием в 1 минуту 16 секунд.

Пятым стал действующий победитель "Дакара" Андрей Каргинов, восьмым – Айрат Мардеев (оба – "КАМАЗ-Мастер").

В общем зачете по итогам прошедших трех этапов лидирует экипаж Сотникова с общим временем 11 часов 47 минут 11 секунд. Второе место с отставанием в 23 минуты 1 секунду занимает Вязович, третье (отставание – 26 минут) – Шибалов. Экипажи Мардеева и Каргинова занимают шестое и 12-е места соответственно.

43-й по счету "Дакар" в 2021 году проходит на территории Саудовской Аравии с 3 по 15 января.

"Дакар" является успешным соревнованием для российской команды "КАМАЗ-Мастер", выступающей в категории грузовиков. "КАМАЗ-Мастер" - самый титулованный участник марафона, его экипажи выигрывали ралли 17 раз. Действующий победитель - экипаж Андрея Каргинова.

автоспорт Дакар КАМАЗ-Мастер

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