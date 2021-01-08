Ларионов продолжит тренировать молодежную сборную России по хоккею

Москва. 8 января. INTERFAX.RU - Главный тренер молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов продолжит работать с командой, несмотря на провальное выступление на чемпионате мира в Эдмонтоне (Канада).

На сайте Федерации хоккея России (ФХР) сообщается, что на состоявшемся совещании штаба сборной выступление "молодежки" было признано неудовлетворительным. Тем не менее, по словам Ларионова, он и его помощники будут работать с командой и дальше.

"Задача была выиграть золотые медали на МЧМ, и она не была выполнена. Сейчас мы с тренерским составом и ФХР совместно анализируем и разбираем ошибки, которые были допущены. Выводы будут сделаны, они будут учитываться при подготовке команды к МЧМ-2022. Мы продолжаем работать в рамках действующей стратегии ФХР", - приводятся его слова на сайте федерации.

Тренер от имени ФХР и штаба сборной поблагодарил болельщиков, которые поддерживали и до конца верили в победу российской команды.

Как заявил Ларионов, "будем стремиться, чтобы оправдать ваше доверие и поддержку в будущем".

Сборная России на молодежном чемпионате мира в Эдмонтоне заняла четвертое место.

В полуфинале она проиграла Канаде (0:5), в матче за бронзу - сборной Финляндии (1:4). Золото завоевала сборная США, в финале обыгравшая команду Канады (2:0).