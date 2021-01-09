Гандболистки ЦСКА победили французский "Брест" в Лиге чемпионов

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Московский гандбольный клуб ЦСКА нанес поражение французской команде "Брест Бретань" в домашнем матче женской Лиги чемпионов.

Результат противостояния – 25:24 (12:12) в пользу ЦСКА.

Московский клуб, являющийся дебютантом турнира, провел в ЛЧ восемь матчей: в шести выиграл, в одной сыграл вничью, в еще одной – проиграл. Набрав 13 очков, армейская команда занимает третье место в группе В.

Во главе турнирной таблицы находится венгерский "Дьер" – 14 очков в восьми матчах, второе место занимает "Брест Бретань" – 14 баллов в десяти встречах.

Действующий чемпион России, команда "Ростов-Дон", представляющая группу А, в воскресенье проведет выездную встречу против французского клуба "Мец". Ростовская команда является лидером своей группы, набрав в семи матчах (шесть побед и одна ничья) 13 очков. "Мец" – на четвертом месте: 8 очков в шести встречах (четыре победы и две ничьи).

Сезон-2020/21 в Лиге чемпионов проводится по новому формату. На первом этапе турнира участники разделены на две группы по восемь команд в каждой. Клубы проведут двухкруговой турнир. По две лучшие из групп напрямую попадут в четвертьфинал. Команды, занявшие 3-6-е места, сыграют в рамках 1/8 финала. Остальные выбывают из турнира.