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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:28

Плющенко подтвердил уход Константиновой из его академии

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгению Плющенко заявил, что Станислава Константинова действительно покинула его школу.

"Да, Станислава ушла из группы Волкова и из академии. Мы хорошо разошлись, все нормально", - приводит слова Плющенко "Спорт-Экспресс".

"Саша Волков — сильный, грамотный специалист, он руководит тренировочным процессом. Да, они приняли такое решение. Поработали сезон, может быть, Стасе хочется взять какую-то новую планку для себя, привлечь новых тренеров. Искренне желаю ей удачи", - сказал Плющенко.

Ранее об уходе Константиновой из академии Плющенко сообщали СМИ.

Константинова является бронзовым призером Универсиады-2019 в одиночном катании.

фигурное катание Евгений Плющенко

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