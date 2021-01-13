"Спартак" уступил "Автомобилисту" в матче КХЛ

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Хоккеисты московского "Спартака" потерпели поражение от екатеринбургского "Автомобилиста" в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

Результат встречи – 1:0 (1:0, 0:0, 0:0) в пользу "Автомобилиста", в составе которого на 13-й минуте гол провел Вячеслав Литовченко.

"Спартак" представляет Западную конференцию, где занимает седьмое место. "Автомобилист" располагается на пятой строчке, но в Восточной конференции.

В среду в рамках чемпионата прошли еще два матча. Омский "Авангард" в Балашихе (здесь он в последнее время проводит домашние матчи) со счетом 3:5 (1:1, 1:1, 1:3) уступил нижегородскому "Торпедо"; нижнекамский "Нефтехимик" на своем льду взял верх над финским "Йокеритом", вырвав победу в овертайме – 3:2 (2:1, 0:1, 0:0, 1:0).