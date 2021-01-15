Отборочный матч ЧМ-2022 Россия – Словения пройдет в Сочи
Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Первый домашний матч в 2021 году сборная России по футболу проведет на стадионе "Фишт" в Сочи, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).
Это будет матч второго тура отборочного турнира чемпионата мира-2022, запланированный на 27 марта. Начало игры - 17:00.
За три дня до этого россияне проведут выездной матч в рамках отборочной кампании против Мальты.
В отборочной группе Н, куда попали россияне, также присутствуют Словакия, Хорватия, Кипр.
Первый домашний матч в 2021 году сборная России сыграет на стадионе "Фишт" против Словении— РФС (@rfsruofficial) January 15, 2021
Матч отборочного турнира на ЧМ-2022 пройдёт 27-го марта в Сочи на стадионе "Фишт". Начало встречи – в 17:00. pic.twitter.com/FxwGAXx68c