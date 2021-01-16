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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:13

Защитник "Бордо" Пабло перешел в "Локомотив"

Москва. 16 января. INTERFAX.RU - Московский "Локомотив" объявил о подписании контракта с защитником французского "Бордо" Пабло, сообщает в субботу пресс-служба российской команды.

По ее данным, Пабло успешно прошел медобследование и присоединился к "Локомотиву" на сборе в Марбелье.

В пресс-службе отметили, что футболист будет выступать под третьим номером.

В первой половине сезона Пабло в составе "Бордо" принял участие в 13 матчах и забил один гол.

футбол Локомотив Бордо Пабло

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