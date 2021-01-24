Гандболистки ЦСКА выиграли восьмой матч в Лиге чемпионов

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА одержал победу над румынской командой "Рымнику Вылча" в гостевом матче очередного тура женской гандбольной Лиги чемпионов.

Результат встречи – 34:24 (17:9) в пользу москвичек.

Для армейского клуба, в нынешнем сезоне дебютировавшего в Лиге чемпионов, эта победа стала восьмой на турнире. Набрав в 10 матчах 17 очков, ЦСКА занимает второе место в группе В. Возглавляет турнирную таблицу венгерский "Дьер", у которого 18 очков в 11 матчах. "Рымнику Вылча" - на седьмом месте, 4 балла в девяти встреах.

В турнире, проходящем по новому формату, принимают участие 16 команд. Помимо ЦСКА, Россию представляет играющий в группе А (занимает там первое место).

Команды разделены на две группы по восемь в каждой. Первые две команды каждой из групп напрямую выходят в четвертьфинал, еще по четыре клуба должны пройти дополнительный раунд. Остальные – выбывают из ЛЧ.