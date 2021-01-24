Россияне уступили Швеции и лишились шансов на медали ЧМ по гандболу

Москва. 24 января. INTERFAX.RU - Российские гандболисты потерпели поражение от соперников из сборной Швеции в матче основного раунда проходящего в Египте мужского чемпионата мира.

Результат встречи – 34:20 (17:8) в пользу сборной Швеции.

Игра прошла в рамках заключительного тура основного раунда. Поражение лишило россиян шансов на выход в четвертьфинал: отечественная команда, набрав 5 очков, финишировала на четвертом месте в группе 4. В плей-офф выходят по две лучшие сборные каждой из групп. Группа 4 делегировала в четвертьфинал команды Швеции (8 баллов) и Египта (7).

Российская команда в свете декабрьских решений CAS выступила под официальным названием "Команда Федерации гандбола России" – без использования флага, гимна и иной официальной символики страны.