ЦСКА одержал волевую победу над рижским "Динамо" в матче КХЛ

Москва. 2 февраля. INTERFAX.RU - Московский ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в овертайме победил "Динамо" из Риги.

Игра, прошедшая на столичной "ЦСКА Арене" во вторник, в основное время завершилась со счетом 3:3. Причем, две последние шайбы армейцы забросили за пять минут до финального свистка. В дополнительное время канадский нападающий Брендан Лайпсик принес ЦСКА победу. Итоговый счет - 4:3 (0:0, 1:3, 2:0, 1:0).

ЦСКА возглавляет Западную конференцию КХЛ. Команда из Латвии является аутсайдером чемпионата.

Кроме этого, в подмосковной Балашихе "Авангард" одолел минское "Динамо" - 3:1 (0:0, 1:0, 2:1).

Результаты других матчей игрового дня: "Амур" (Хабаровск) - "Сибирь" (Новосибирская область) - 3:1 (0:0, 2:0, 1:1), "Северсталь" (Череповец) - "Локомотив" (Ярославль) - 4:2 (1:0, 2:1, 1:1).