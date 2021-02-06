Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 22:06

Сборная России по теннису вышла в финал ATP Cup

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Мужская сборная России завоевала путевку в финал проходящего в Мельбурне Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup).

В полуфинале соревнования россияне взяли верх над сборной Германии.

В первом матче в рамках финала россиянин Андрей Рублев нанес поражение немцу Яну-Леннарду Штруффу – 3:6, 6:1. 6:2. Продолжительность этой встречи составила 1 час 34 минуты, после нее Россия повела со счетом 1-0.

После этого состоялось противостояние между россиянином Даниилом Медведевым и представителем Германии Александром Зверевым. Здесь зафиксирована победа Медведева – 3:6, 6:3, 7:5. Спортсмены находились на корте 2 часа 38 минут.

После этой игры Россия повела со счетом 2-0 и досрочно завоевала путевку в финал.

В не влиявшем на итоговый расклад матче среди пар россияне Евгений Донской и Аслан Карацев уступили немцам Кевину Кравицу и Яну-Леннарду Штруффу – 3:6, 6:7 (2:7). Продолжительность игры – 1 час 17 минут.

Итоговый счет – 2-1 в пользу сборной России. В финале она сыграет с Италией, победившей в полуфинале Испанию.

теннис

Новости по теме

Новости

Что случилось этой ночью: суббота, 6 февраля

Кокорин дебютировал за "Фиорентину"

Чехия станет первым соперником России на ЧМ-2021 по хоккею

Чехия станет первым соперником России на ЧМ-2021 по хоккею

Мазепин выступит в "Формуле-1" без флага России

Международный союз биатлонистов утвердил состав сборной России на ЧМ

Международный союз биатлонистов утвердил состав сборной России на ЧМ

Овечкин вышел на чистое седьмое место по числу голов в истории НХЛ

Овечкин вышел на чистое седьмое место по числу голов в истории НХЛ

Лимит на легионеров в российском футболе пока не отменят

Дюков переизбран президентом РФС

Дюков переизбран президентом РФС

Правнук Муссолини подписал профессиональный контракт с "Лацио"

Сотни игроков и сотрудников Australian Open изолируют из-за выявленного в отеле COVID

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'cbujh', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 760, isAutoReloads: false }]); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');