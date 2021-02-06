Сборная России по теннису вышла в финал ATP Cup

Москва. 6 февраля. INTERFAX.RU - Мужская сборная России завоевала путевку в финал проходящего в Мельбурне Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup).

В полуфинале соревнования россияне взяли верх над сборной Германии.

В первом матче в рамках финала россиянин Андрей Рублев нанес поражение немцу Яну-Леннарду Штруффу – 3:6, 6:1. 6:2. Продолжительность этой встречи составила 1 час 34 минуты, после нее Россия повела со счетом 1-0.

После этого состоялось противостояние между россиянином Даниилом Медведевым и представителем Германии Александром Зверевым. Здесь зафиксирована победа Медведева – 3:6, 6:3, 7:5. Спортсмены находились на корте 2 часа 38 минут.

После этой игры Россия повела со счетом 2-0 и досрочно завоевала путевку в финал.

В не влиявшем на итоговый расклад матче среди пар россияне Евгений Донской и Аслан Карацев уступили немцам Кевину Кравицу и Яну-Леннарду Штруффу – 3:6, 6:7 (2:7). Продолжительность игры – 1 час 17 минут.

Итоговый счет – 2-1 в пользу сборной России. В финале она сыграет с Италией, победившей в полуфинале Испанию.