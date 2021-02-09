Первая ракетка России Александрова вышла во второй круг Australian Open

Москва. 9 февраля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Екатерина Александрова нанесла поражение итальянке Мартине Тревизан в первом круге турнира Большого шлема Australian Open.

Результат встречи – 6:3, 6:4, а ее продолжительность составила 1 час 23 минуты.

В настоящее время Александрова занимает 32-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), что является наилучшим в данный момент показателем среди действующих представительниц России. Тревизан – на 89-м месте.

Australian Open-2021 проходит в Мельбурне с 8 по 21 февраля.