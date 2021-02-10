Первые случаи заболевания коронавирусом выявлены на ЧМ по биатлону

Москва. 10 февраля. INTERFAX.RU - Международный союз биатлонистов (IBU) провел первый раунд тестирования на коронавирус среди участников чемпионата мира-2021 в Словении, стартующего в среду.

Как сообщает пресс-служба IBU, выявлены три положительных теста на COVID – у двух представителей СМИ, а также представителя сборной Австрии. Все трое были изолированы, их имена не указываются.

Всего было проведено 770 тестов.

ЧМ по биатлону пройдет в словенской Поклюке с 10 по 21 февраля. В 17:00 мск среды стартует смешанная эстафета. В составе сборной России, как сообщалось, выступят Александр Логинов, Эдуард Латыпов, Светлана Миронова, Ульяна Кайшева. При этом сама сборная в свете декабрьских решений CAS на ЧМ выступит под флагом RBU (англоязычное наименование Союза биатлонистов России). Полное название - "Союз биатлонистов России" - использовать нельзя.