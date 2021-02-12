Кудерметова проиграла Халеп в третьем круге Australian Open

Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Российская теннисистка Вероника Кудерметова не смогла пробиться в четвертый круг турнира серии Большого шлема Australian Open.

В третьем круге соревнования она потерпела поражение от представительницы Румынии Симоны Халеп. Результат противостояния, растянувшегося на 1 час 19 минут, - 6:1, 6:3 в пользу Халеп.

В настоящее время Кудерметова занимает 36-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA), Халеп – второе.

Программа третьего круга турнира продолжится в субботу.

Australian Open-2021 проходит в Мельбурне с 8 по 21 февраля.