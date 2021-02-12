Тамара Шашихина из МГИМО стала новым председателем набсовета РУСАДА
Москва. 12 февраля. INTERFAX.RU - Новым председателем наблюдательного совета Российского антидопингового агентства избрана директор Европейского учебного института МГИМО, член Комиссии МГИМО МИД России по противодействию (профилактике) коррупции Тамара Шашихина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-служба РУСАДА.
"Председателем Наблюдательного совета РУСАДА единогласно была избрана Тамара Шашихина", - сказали в РУСАДА.
Вице-председателем - Владимир Чехонин. Главой Дисциплинарного антидопингового комитета утвержден Владимир Зайцев.
Ранее должность занимал партнер компании Ernst & Young Александр Ивлев (с июня 2017 года).