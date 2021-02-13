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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 10:42

Россия обыграла Швецию в матче Еврохоккейтура

Москва. 13 февраля. INTERFAX.RU - Хоккеисты сборной России нанесли поражение соперникам из национальной команды Швеции в матче второго тура Шведских игр, очередного этапа Еврохоккейтура.

Основное время встречи, прошедшей в Мальме, завершилось вничью, в овертайме счет не изменился, в серии буллитов успешнее оказались россияне. Итоговый счет – 2:1 (0:0, 1:1, 0:0, 0:0, 1:0) в пользу сборной России.

На 27-й минуте основного времени Эмиль Петтерсон вывел сборную Швеции вперед, на 37-й Данила Моисеев сравнял счет. Автором победного буллита стал Владимир Бутузов.

В другом матче игрового дня Финляндия выиграла у Чехии со счетом 3:2, также вырвав победу в серии буллитов.

После двух туров на шведском этапе Еврохоккейтура лидирует Россия – 5 очков. Далее идут Швеция (3 балла), Финляндия и Чехия (по 2).

В общем зачете – с учетом финского Кубка Карьяла и российского Кубка Первого канала – турнирную таблицу возглавляет не имеющая поражений сборная России (21 очко), далее идут Чехия (11), Швеция и Финляндия (по 8).

В воскресенье Россия сыграет с Чехией (начало – 14:00 мск), Швеция – с Финляндией (18:00).

На шведском этапе Еврохоккейтура сборная России играет под руководством наставника молодежной команды страны. Игоря Ларионова.

хоккей Еврохоккейтур

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